Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, üniversitede yaşadığını belirttiği sorunlar nedeniyle akademisyenlik kariyerini sonlandırma kararı aldı. Mobbinge maruz kaldığını savunan Özkara, görev süresi boyunca karşılaştığı idari işlemleri ve kendisine yönelik uygulamaları kamuoyuyla paylaştı.

ÜÇ SORUŞTURMA DA AYNI KİŞİYE VERİLDİ

Özkara’nın aktardığına göre, yaklaşık 400 profesörün görev yaptığı üniversitede hakkında yürütülen üç ayrı soruşturmada da aynı kişi görevlendirildi. Özkara, söz konusu soruşturmalarla bağlantılı açtığı üç davanın tamamını mahkemede kazandığını belirtti.

Özkara, uluslararası yayını bulunmadığını söylediği bir meslektaşının şikâyeti üzerine yalnızca kendi odasını görecek şekilde koridorun ortasına kamera yerleştirildiğini öne sürdü.

Buna karşılık, içerisinde milyonlarca lira değerinde cihazların bulunduğu nöropazarlama laboratuvarı için yıllarca kamera talep etmesine rağmen bu isteğinin karşılanmadığını ifade etti.

ŞİKAYETİ REDDEDİLDİ ÜNİVERSİTEDE İFADE VERDİ

Kitabı hakkında yapılan şikâyetin savcılık tarafından reddedildiğini belirten Özkara, buna rağmen aynı konuyla ilgili üniversite bünyesinde yeniden ifade vermek zorunda kaldığını aktardı.

CİMER üzerinden vatandaşlar tarafından gönderilen 128 teşekkür mesajının kendisine iletilmediğini de öne süren Özkara, buna karşılık CİMER başvurusuna yönelik savunmasını hazırlaması için yalnızca bir buçuk gün süre tanındığını söyledi.

Özkara’nın paylaştığı iddialar arasında, özel hayatında yaşadığı acı bir kaybın ardından karşılaştığı uygulama da yer aldı. Çok sevdiği bir kişiyi palyatif serviste kaybettiğini belirten akademisyen, üç günlük mazeret izninin son gününde telefonla arandığını ve ertesi gün soruşturma odasına çağrıldığını ifade etti.

İSTİFASININ KABULÜNÜ TELEFONLA ÖĞRENDİ

İstifa sürecine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özkara, istifasının kabul edildiğini resmi bir yazıyla değil, tahakkuk biriminden gelen telefonla öğrendiğini söyledi.

Özkara, hesabına yatırılan maaşın geri istendiğini ve üniversiteye giriş kartlarının iptal edildiğini de belirtti.

Akademisyenlikten ayrılma kararını mobbing iddiasıyla ilişkilendiren Özkara’nın açıklamaları, üniversitelerde çalışma koşulları ve akademik personelin karşılaştığı idari süreçleri yeniden gündeme taşıdı.