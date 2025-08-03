Türkiye, kamu sistemlerine sızarak yüzlerce kişiyi "üniversite mezunu gibi gösteren" organize bir sahtecilik şebekesinin çökertilmesiyle ortaya çıkan skandalı konuşuyor.

Ankara merkezli yürütülen soruşturmada, kamu kurumlarına ait elektronik imzaların kopyalanarak yüzlerce kişiye sahte üniversite diploması ve sürücü belgesi verildiği ortaya çıktı.

Hukukçudan gıda mühendisine, öğretmenden eczacıya, yüzlerce kişi sahte akademik derece elde etti.

Skandalın yankıları sürerken İstanbul Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz'ün paylaşımı tepki çekti.

Prof. Dr. Gündüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sahte diploma çetesi olayı... Hukukçu, mühendis, öğretmen, eczacı, tarihçi... Aralarında 400 sahte akademisyen, prof ve doçent... Bunların aldıkları görevler, yaptırdıkları lisansüstü çalışmalar... Düşündükçe insanın içi kararıyor... Kemalist sistem tam bir foseptik çukuru."

Akademisyenin ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Tarihçi Sinan Meydan, "Ne utanmaz bir tip bu! 23 yıllık AKP düzeninin yarattığı bataklıktan "Kemalist düzeni" sorumlu tutmaya kalkıyor; hiç utanmadan AKP düzenini "Kemalist düzen" diye pazarlamaya kalkıyor, yüzü ise hiç kızarmıyor" ifadeleriyle tepkisini dile getirirken bazı kullanıcılar II. Abdülhamit'in 4'üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun 'diploması'nı anımsattı.