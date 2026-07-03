Boğaziçi Üniversitesi'nde Felsefe Bölümü mezuniyet töreninde diploma teslimi sırasında yaşanan fotoğraf gerginliği törene damga vurdu. Törende mezun olan bir öğrenci diplomasını alırken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen ve "kayyum" döneminde atanan öğretim üyesi Yasin Ramazan Başaran ile fotoğraf çektirmek istemedi. Başaran fotoğraf çektirmek için diplomayı vermekte zorluk çıkarırken arkadaşları mezun olan öğrenciye alkışlarla destek verdi. MEZUN KARTI İPTAL EDİLDİ Boğaziçi Üniversitesi Kayyum Rektörü Naci İnci, "paraşüt" akademisyenden diploma alırken fotoğraf çektirmek istemeyen gencin mezun kartını iptal etti ve 5 yıl kampüse giriş yasağı koydu. CHP'li Murat Emir gelişmeye tepki gösterdi. CHP'li Emir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Paraşütle gelen sözde akademisyenle fotoğraf çektirmeme suçu…" ifadelerini kullandı

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