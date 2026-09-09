Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından YÖK'e gönderilen yazıda kamu kurumlarında görev yapan memurlar ile üniversitelerdeki akademisyenlerin YouTube, sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden içerik üreterek gelir elde etmesi resmen yasaklandı.



MİLYONLARCA VATANDAŞIN BİLGİ KAYNAĞIYDI



Karar'dan Saliha Sultan'ın haberine göre, video paylaşımı ve dijital kursların esnaflık sayılmasına tepki yağdı. Karar sonrası binlerce abonesi olan ve topluma açık ücretsiz ders videoları ile bilimsel analizler paylaşan hocalar YouTube kanallarını kapattı. Uzmanlar, yasakla birlikte kirli bilginin yaygınlaşma tehlikesine dikkat çekti.

YÖK'TEN BÜYÜK ÇELİŞKİ

Karara bilim dünyası tepki gösterdi.

PROF. DR. OĞUZ ERGİN: YÖK kendisi üniversitelerde 'Bilim İletişim Ofisleri' açarken, bilgisini paylaşmak için YouTube'u kullanan bu kadar az kişiye engel getirmesi bir çelişki.

PROF. DR. ALTAY TAYFUN ÖZCAN: Doğru bilgiyi yaymak için bir fırsattı, artık sadece kitaplarda buluşacağız.

DOÇ. DR. SÜLEYMAN TEKİR: Tarih alanındaki içerik üretimi püsküllü alaylılara ve kalaycı tiplere terk ediliyor. 21. yüzyılda devlet memuriyeti, bir insanın ilmini kendi içinde boğmasını gerektirmemeli.

DOÇ. DR. ÖZGÜR TÜFEKÇİ: Akademisyenleri uzaklaştırmak değil, onları nitelikli içerik üretmeye teşvik edecek açık ve uygulanabilir bir çerçeve oluşturmak gerekir.