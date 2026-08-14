Colorado'daki bir derenin akış yönü boyunca parlak pembe renge bürünmesi, suyun yüzeyin altındaki hareketlerini inceleyen araştırmacıların çalışmasıyla gerçekleşti. Kalıcı bir zarar bırakmayan boya uygulaması, dere yatağının başlangıçta düşünülenden çok daha karmaşık bir yeraltı altyapısına bağlı olduğunu kanıtladı.

DERE NEDEN PEMBE RENGE BÜRÜNDÜ?

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) bünyesindeki bilim insanları, yüzeyden takip edilemeyen su yollarını görünür kılmak amacıyla tamamen toksik olmayan özel bir izleyici boya kullandı. Renkli suyun akış hatlarını havadan ve karadan izleyen ekipler, derenin belirli noktalarda tamamen yeraltına battığını, ardından farklı bölgelerde yeniden yüzeye çıktığını saptadı.

YERALTINDA HANGİ GİZLİ YAPILAR TESPİT EDİLDİ?

Renkli maddenin izlediği hatlar, bölgede 100 yıldan daha uzun süre önce inşa edilen ancak zamanla haritalardan silinen insan yapımı sistemleri ortaya çıkardı. Geçmişte tarım ve madencilik faaliyetlerinde suyu yönlendirmek için kurulan sulama hendekleri, kanallar ve yönlendirme yapılarının halen yeraltında varlığını sürdürdüğü ve suyun akışını doğrudan yönettiği anlaşıldı.

Unutulmuş altyapının haritalandırılması, geçmişteki arazi müdahalelerinin günümüzdeki su depolanması ve dağılımı üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi. Elde edilen veriler, suyun doğrusal bir hat yerine geçmişteki doğal ve yapay katmanları izlediğini gösterirken, bölgedeki çevre yönetimi ve su kaynaklarının korunması çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.