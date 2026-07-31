AKP Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD’li gaziden sonra tartışılan bir ziyarete daha imza attı. 12 Eylül öncesi Necmettin Erbakan’ın Milli Selamet Partisi’nin Gençlik Teşkilatı olan Akıncılar Derneği’nin Bolu’daki etkinliğine katıldı.

Meclis’e 800 metre uzaklıktaki Güvenpark ve er gazilere gitmeyen Akar, 186 kilometre uzaklıktaki Bolu’ya gitti, “Selamet Akıncıları Derneği’’ buluşmasında özel misafir oldu.

27 Temmuz günü düzenlenen “Büyük Akıncı Buluşması’’ toplantısına Akar’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce de katıldı. Etkinlikte, Milli Görüş’ün 1980 öncesi derneği olan Akıncılar’da yer alan isimler ile eski milletvekilleri Erol Kavuncu ve Mustafa Yünlüoğlu, MHP ve AKP il başkanları, TÜGVA temsilcileri de yer aldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Hayırlı olsun’’ mesajı gönderdi. Hulusi Akar da bir konuşma yaparak “Güçlü Türkiye güçlü ve şuurlu gençlerle mümkün’’ dedi. Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce ise Akıncı hareketi içerisinde yetiştiğini söyledi.

Toplantıya Eski Bakan İdris Güllüce, milletvekilleri, MHP ve AKP il Başkanları, TÜGVA temsilcileri, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı da katıldı.

MESCİD-İ AKSA

Akar’ın Bolu’da katıldığı etkinlik Bolu Gündem-Bolu Haber gibi yerel gazete ve internet sitelerinde de yer aldı. Selamet Akıncıları Derneği (SAD) ve Genç Akıncı Teşkilatı’nın organizasyonuyla yapılan 3. Büyük Akıncı Buluşmasında Genel Başkan Ahmet Tanrıverdi, 81 ilde örgütleneceklerini açıkladı. Daha sonra Akar’a günün anısı olarak Mescid’i Aksa fotoğrafı hediye edildi.

‘Önce kendi gazini duy’ diye sitem ettiler

AKP’li Hulusi Akar ABD’de iki bacağını kaybeden Amerikalı gazi Brian Mast ile görüştü, hediye verdi. Ankara’nın göbeğinde hakları için eylem yapan gaziler, Genelkurmay eski Başkanı Akar’a “Üzüldük, kırıldık” diye sitem etti. Gaziler, “Akar paşa önce kendi gazilerine sahip çıksın. Derdimizi duysun” çağrısı yaptı.