Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yapan AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın Mekke Anlaşması’na neden ihtiyaç duyulduğunu anlatırken verdiği örnek tartışma yarattı.

Akar, Mekke Anlaşması’na ilişkin, “Bu anlaşma hiçbir şekilde NATO’ya alternatif değil, bu tamamlayıcı bir birliktelik ve hiçbir ülkeye de karşı değil, bunu taraflar tekrar tekrar ifade ettiler, ifade etmeye devam ediyorlar. Şu anda herhangi bir askerimiz yurt dışında olmadığı gibi bundan sonra da herhangi bir şekilde olması gerekirse bu da mutlaka Meclis’in iznine tabi olacak, burada herhangi bir sorun yok” dedi.

‘GENÇLER İSTEMİYOR’

Akar “Bütün ülkelerde sadece dış tehlike değil; içte de sıkıntı var. Bir Avrupa ülkesinde yapılan araştırmada gençlerin yüzde 60’ı ülkelerini korumak için bile savaşa girmek istemiyor. Bunun doğal sonucu bütün ülkeler flört ediyor, görüşmeler ittifakla sonuçlanıyor’’ ifadelerini kullandı. İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ise “Konuşmayı şaşkınlıkla izledim. Avrupalı gençlerle ülkemizdeki gençleri bir mi tutuyorsunuz? Mustafa Kemal’in askerlerinin böyle bir konuda imtina edeceği- ni düşünebilir misiniz? Böyle bir gerekçe olabilir mi? Siz bu ülke-

de genelkurmay başkanlığı yaptınız, Türk milletinden bahsediyoruz’’ tepkisini gösterdi.