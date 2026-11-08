Meclis’teki Mekke Anlaşması’na AKP-MHP ve CHP destek vermesine rağmen yaşanan fireler ve oylamaya katılmayan isimler dikkat çekti. 277 kabul oyu ve 118 ret çıkarken, 197 milletvekili oylamaya katılmadı. Anlaşmaya destek veren partilerin fire toplamı 104, AKP’deki fire sayısı 59 oldu. Anlaşmaya destek veren CHP’nin 44 isminden 19’u oylamada katılmadı. İttifak ortağı MHP’nin 46 milletvekili olmasına rağmen 22 isim oy kullanmadı. Hüdapar’ın 4 milletvekili de oy vermedi.

Oy vermeyen en dikkat çekici isim ise Mili Savunma eski Bakanı ve Genelkurmay eski Başkanı, AKP Kayseri, Milletvekili Hulusi Akar oldu. Akar, anlaşma görüşülürken Genel kurulda kürsüye çıkıp savundu, kendisini eleştiren bir kadın milletvekiline de ‘’Terbiyesiz‘’ dedi.

Akar Genel Kurulda görüşmeleri izlemesine rağmen saat 23.53’de yapılan oylamaya katılmadı. Anlaşmanın konusu savunma ile ilgili olmasına rağmen Akar’ın Başkanı olduğu Milli Savunma Komisyonunda değil sadece Dışişleri Komisyonunda ele alınması da dikkat çekti.

Eski Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Efkan Ala, Mehmet Kasapoğlu, Mahmut Özer’in yanı sıra Genel Merkez yöneticileri Ömer İleri, Kürşat Zorlu, Mustafa Şen, Ömer Çelik, Halit Yerebakan ve Ahmet Büyükgümüş oylamaya katılmadı. Grup Başkanvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu ve Özlem Zengin de katılmadı.