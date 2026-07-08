Afyonkarahisar'ın en büyük yeşil alanlarından biri olan Akarçay'da ortaya çıkan görüntüler, kentte çevre kirliliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kent sakinlerinin yoğun olarak kullandığı bölgede dere yatağının otlarla kaplandığı, su yüzeyinde kirlilik oluştuğu ve sivrisinek yoğunluğunun arttığı öne sürülürken, yurttaşlar belediyenin yürüttüğünü açıkladığı çalışmaların sahaya yansımadığını savundu.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ: "AKARÇAY AFYON'A YAKIŞMIYOR"

Görüntüleri paylaşan vatandaşlar, Akarçay'ın mevcut halinin Afyonkarahisar'a yakışmadığını belirtti. Bir yurttaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın daha önce Devlet Su İşleri'ni (DSİ) işaret eden açıklamalarını hatırlatarak, "Daha önce 'DSİ kanalları bizi engelliyor' deniliyordu. Şimdi gerekli çalışmaların yapılmasının önünde hangi engel var?" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise Köksal'ın sosyal medya hesabını etiketleyerek, "Bakanlarla fotoğraf paylaşmak yerine kentin sorunlarıyla ilgilenin" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

28 GÜN ÖNCE 'DSİ İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ' DEMİŞTİ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yaklaşık 28 gün önce yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada Akarçay'da kapsamlı temizlik yürütüldüğünü belirterek, kepçeler ve iş makineleriyle balçığın temizlendiğini, DSİ ile koordineli çalışıldığını ve bu sayede sinek, böcek ile larva oluşumunun önüne geçileceğini söylemişti.

Ancak aradan geçen sürede bölgeden gelen görüntüler ile vatandaşların şikâyetleri, söz konusu çalışmaların yeterli olup olmadığı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Akarçay'da yürüyüş yaptığını belirten bir vatandaş ise "Her taraf sivrisinek. Acaba ilaçlama yapılmıyor mu?" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

BALIK ÖLÜMLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız da 2025 yılında yaptığı açıklamada, Akarçay'da kimyasal yerine biyolojik yöntemlerin tercih edildiğini belirterek, "Akarçay mavi renge bürünecek. Balıklara zarar vermemek için biyolojik çözüm uyguluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız ayrıca uzun vadeli çalışmalar kapsamında yaklaşık 500 metrelik bölümün tamamlandığını ve artık bölgeye ağır iş makinelerinin girebildiğini açıklamıştı. Ancak bugün gelinen noktada kanal boyunca uzayan otlar, su yüzeyini kaplayan yeşil tabaka ve yeniden görülen balık ölümleri, yapılan çalışmaların kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

ÜÇ KEZ TEMİZLİK DUYURULDU, SORUNLAR SÜRÜYOR

Afyonkarahisar Belediyesi, Burcu Köksal döneminde 3 Kasım 2024, 23 Mayıs 2025 ve 14 Ekim 2025 tarihlerinde Akarçay'da temizlik çalışması yürütüldüğünü kamuoyuna duyurdu. Ancak son görüntülerde dere yatağındaki yoğun otlanma, su yüzeyindeki kirlilik ve sivrisinek yoğunluğunun devam ettiği görülüyor.

Bir dönem su samurlarına ev sahipliği yaptığı belirtilen Akarçay'ın geldiği son durum çevrecilerin ve kent sakinlerinin tepkisini çekerken, vatandaşlar belediyeden kapsamlı bir açıklama ve kalıcı çözüm beklediklerini ifade etti.