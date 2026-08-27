Afyonkarahisar’ın simge alanlarından Akarçay’da çevre kirliliği ve bakımsızlık yeniden gündemde. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ve Devlet Su İşleri’nin (DSİ) temizlik çalışmalarına ilişkin açıklamalarına rağmen dere yatağında yoğun otlanma, su yüzeyinde yeşil tabaka ve koku sorunu devam ediyor.

TEMİZLİK AÇIKLAMALARI YİNE HAVADA KALDI

Yaklaşık 50 milyon TL’ye mal olan ve 2013 yılında “Afyonkarahisar’ın gerdanlığı” olarak tanıtılan Akarçay, yıllar içinde bakım ve temizlik sorunlarıyla gündeme geldi.

Temmuz ayında da benzer görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sözcü, yurttaşların tepkisini gündeme taşımıştı. Haber sonrası başkan Burcu Köksal, Akarçay’a giderek belediye ve DSİ tarafından yürütülen çalışmaları incelemiş ve “Daha temiz ve yaşanabilir bir Afyonkarahisar için çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasında bulunmuştu.

EROĞLU DA DEVREYE GİRDİ

Haberin ardından Orman ve Su İşleri eski Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu da Akarçay’da incelemelerde bulundu.

Eroğlu, Akarçay’ın bakımının belediyenin sorumluluğunda olduğunu belirterek, AKP’li Belediye Başkanı Köksal’ın kendisinden destek istediğini söyledi. Eroğlu’nun girişimiyle DSİ’nin Akarçay’ın temizlenmesine destek vereceği açıklandı.

“KOKU PROBLEMİNİ TAMAMEN GİDERECEĞİZ” DENİLMİŞTİ

Eroğlu, Akarçay’da yapılacak çalışmaların ardından sorunun büyük ölçüde çözüleceğini savunarak koku ve yosunlaşma probleminin giderileceğini söylemişti.

Ancak gelinen noktada Akarçay’ın su yüzeyindeki yoğun yeşil tabaka, otlanma ve kirlilik sürüyor. Kent sakinleri, yapılan açıklamaların ve duyurulan temizlik çalışmalarının neden kalıcı sonuç vermediğinin açıklanmasını istiyor.

Hastane bölgesinin hemen yakınında bulunan Akarçay’daki görüntüler, çevre ve halk sağlığı açısından da endişe yaratıyor.