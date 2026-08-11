Yükselen pompa fiyatları araç sahiplerini düşük tüketimli ve LPG uyumlu modellere yöneltti. Sürücülerin işletim maliyetlerini en alt seviyeye çeken ve benzin-LPG kombinasyonuyla öne çıkan 10 otomobil açıklandı. EN AZ YAKAN DÜŞÜK MALİYETLİ MODELLER HANGİLERİ? Piyasada tasarruf imkanı sağlayan öne çıkan modeller ve ortalama yakıt tüketim değerleri şu şekilde listelendi: Dacia Sandero 1.0 TCe Eco-G 100: Fabrikasyon LPG sistemiyle karma kullanımda benzinle 5,2–6,2 L, LPG ile 6,3–7,2 L tüketim sunarak listenin başında yer aldı. Renault Clio 1.0 TCe LPG 100: 100 beygirlik motoruyla şehir dışında 4,5–5,5 L benzin tüketimi sağladı. Dacia Logan 1.0 TCe Eco-G: Şehir içi benzin kullanımında 6–7 L, LPG karma kullanımında ise 6,5–7,3 L değerlerine ulaştı. Renault Symbol 0.9 / 1.0 TCe LPG: Şehir dışında 4,5–5,5 L benzin tüketerek bütçe dostu kimliğini korudu. Hyundai i20 1.2 MPI + LPG: Atmosferik motorunun LPG uyumuyla karma kullanımda 5,5–6,5 L benzin harcadı. Kia Rio 1.25 MPI + LPG: Sorunsuz motor yapısıyla karma kullanımda 5,5–6,5 L benzin değerlerini kaydetti. Fiat Egea 1.4 Fire + LPG: 1.4 atmosferik motoruna uygulanan LPG kitiyle şehir dışında 5,5–6,5 L benzin tüketti. Fiat Panda 1.2 + LPG: 1.2 litrelik motoruyla şehir içi benzin kullanımında 6,5–7,5 L ortalama yakaladı. Toyota Corolla 1.6 Valvematic + LPG: LPG uyumu sayesinde C segmentinde şehir dışı 5,5–6,5 L benzin tüketimi sundu. Honda Civic 1.6 i-VTEC + LPG: i-VTEC motor altyapısıyla karma kullanımda 6,5–7,5 L benzin aralığında kaldı. SÜRÜCÜLERİN TERCİHLERİ NEDEN DEĞİŞTİ? Akaryakıt maliyetlerindeki artış, araç satın alma süreçlerinde yüksek performans beklentisinin önüne geçti. Sürücüler, işletim bütçesini koruyan ve LPG dönüşümüne tam uyum sağlayan benzinli araçlara yöneldi. Yapılan değerlendirmeler, küçük hacimli ve LPG destekli modellerin dizel araçların sunduğu tasarruf seviyesini yakaladığını gösterdi.

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