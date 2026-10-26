İsviçre Federal Ulusal Ekonomik Tedarik Ofisi (BWL), olası bir akaryakıt krizine karşı hazırlık kapsamında otoyollarda hız sınırının 80 km/s'ye düşürülmesini içeren bir teklifi federal yönetime sundu.

BWL tarafından yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin ciddi bir tedarik sıkıntısı durumunda devreye sokulması, stratejik rezerv kullanımını desteklemesi ve tüketimi azaltarak maliyet tasarrufu sağlamasının öngörüldüğü belirtildi.

Federal Konsey'in hız kısıtlaması kararını yalnızca yakıt kıtlığının kritik bir seviyeye ulaşması halinde alabileceği, uygulamanın henüz kesinleşmediği aktarıldı.

TEDARİK ZİNCİRİNDE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Ülkedeki akaryakıt arzında yaşanan baskının arkasında operasyonel, meteorolojik ve lojistik faktörlerin bir arada bulunması dikkat çekiyor. Blick gazetesinde yer alan bilgilere göre, Fransa'nın güneyindeki şiddetli yağışların teslimatları geciktirmesi üzerine federal hükümet, 23 Ekim 2026'da toplam stokların yaklaşık yüzde 4'üne denk gelen 45 milyon litre dizel yakıtın serbest bırakılmasına onay verdi.

Bu gelişmenin yanı sıra Neuchatel kantonuna bağlı Cressier'de bulunan ülkenin tek petrol rafinerisinde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle eylül ayında üretimin iki hafta durması, ulusal rezervlerden ilave yakıt çekilmesini zorunlu kıldı. Tedarik sıkıntıları ayrıca dalgalı seyreden ham petrol fiyatları ve Ren Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesiyle artan navlun maliyetleri gibi dış etkenlerle daha da derinleşti.

UYGULAMA TAKVİMİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Uzmanlar, 80 km/s hız sınırının sağlayacağı tahmini tasarruf miktarına veya olası uygulama takvimine ilişkin henüz ayrıntılı bir veri paylaşmadı. Federal yönetimin krizin seyrine göre hızlı adım atabilmek amacıyla piyasadaki tedarik süreçlerini yakından izlemeyi sürdürdüğü bildirildi.