ABD’nin yaptırımları sıkılaştırmasının ardından Avusturyalı iş insanı Bernd Bergmair, Rus enerji şirketi Lukoil’in yurtdışındaki varlıklarını satın almak için resmi başvuruda bulundu.

Lukoil’in 13 Aralık’a kadar elden çıkarmayı planladığı operasyonlara yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu bildiriliyor.

ABD Hazine Bakanlığı’na yapılan başvuruyla Lukoil varlıklarına talibini açıklayan Bergmair, geçmişte MindGeek üzerinden Pornhub’ın da sahibi olarak biliniyor.

2023 yılında hisselerini devreden iş insanının hangi Lukoil varlıklarına ilgi duyduğu açıklanmadı. Ancak yatırımcının Lukoil International GmbH’yi “herkesin sahip olmak isteyeceği değerli bir paket” olarak tanımladığı belirtildi.

13 ARALIK'A KADAR İZİN VERİLDİ

ABD’nin Ekim ayı sonunda Lukoil ve Rosneft’e yönelik yaptırımları sertleştirmesi, Rus enerji devini yurtdışı pozisyonlarını hızla küçültmeye zorlamıştı. Yeni düzenlemeler kapsamında yabancı varlıklarla ilgili işlemlere yalnızca 13 Aralık’a kadar izin veriliyor. Satılması için kısa bir süre kalan Lukoil'iin Türkiye'de 600'den fazla şubesi bulunuyor.

TEK PAKET HALİNDE SATILMAK İSTENMİYOR

Reuters’ın haberine göre, Lukoil’in varlıklarına yönelik ilgi yüksek. Exxon Mobil’in Irak’taki Batı Kurna-2 sahasıyla ilgilendiği, Carlyle gibi büyük fonların süreci yakından takip ettiği aktarıldı. Rus şirketinin ise varlıkları tek paket hâlinde satmak istemesi, süreci karmaşıklaştıran başlıca neden olarak gösteriliyor.

Lukoil’in yaptırımlara takılan varlıklarına talip olanlar arasında yalnızca Batılı yatırımcılar yok. Kazakistan’dan Kazmunaigaz’ın yanı sıra Bulgaristan ve Romanya’daki enerji gruplarının da alım seçeneklerini değerlendirdiği, Moldova hükümetinin ise ülkedeki Lukoil altyapısını satın alma ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.

BAZI YAPTIRIMLAR GEVŞETİLDİ

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) Lukoil'e yönelik bazı yaptırımları kısa süreliğine gevşetti.

OFAC tarafından yayımlanan yeni lisansa göre, Lukoil’in Rusya dışında faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarında ürün ve hizmet satışı, işletme, bakım ve kapatma gibi işlemler 29 Nisan 2026’ya kadar serbest bırakıldı.