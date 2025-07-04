Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Euroil Enerji Dağıtım A.Ş., yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle %20 oranındaki hissesini ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye devretti. Satışın KDV dahil 120 milyon TL bedelle gerçekleştiği bildirildi.

ICU Girişim, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Euroil’e ortak olduğunu resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, hisselerin emisyon primi yöntemiyle alındığı ve ödemenin 6 taksit halinde gerçekleştirileceği belirtildi.

KONKORDATO SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Nisan ayında konkordato başvurusunda bulunan Euroil, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet süresine alınmıştı. Şirketin mali yapısının denetlenmesi amacıyla mahkeme tarafından 3 kişilik konkordato komiser heyeti atanmıştı.

Yeni hisse devrinin ardından komiser heyetinin, Euroil’in mali durumu ve yeniden yapılandırma planına ilişkin temmuz ayı içinde yeni bir değerlendirme raporu sunması bekleniyor.

100 İSTASYONU BULUNUYOR

Euroil, Türkiye genelinde 29 ilde yaklaşık 100 akaryakıt istasyonu ile hizmet veriyor. Şirketin ayrıca Mersin, Gaziantep ve Kırıkkale’de depolama tesisleri bulunuyor. Finansal sıkışıklık sürecinde istasyon ağı ve lojistik altyapısı, şirketin yeniden yapılandırılmasında temel varlık kalemleri olarak öne çıkıyor.

Enerji ve altyapı sektörlerine odaklanan ICU Girişim’in, bu ortaklıkla birlikte enerji dağıtımı alanında doğrudan bir portföy genişletmesi hedeflediği ifade ediliyor. Euroil’in yeniden yapılandırma sürecinde stratejik ortak rolü üstlenmesi beklenen ICU Girişim, sektördeki varlığını güçlendirmeye yönelik adımlar atıyor.