İngiliz enerji devi BP’nin Türkiye'deki akaryakıt dağıtımından 111 yıl sonra çekilmesinin ardından, benzer bir hamle de Shell'den geldi.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Shell Company Londra Türkiye Limited Merkezi, Türk Hava Meydanlarında Depolama ve Uçaklara Yakıt İkmali İçin Ortak Havacılık Operasyonu’ndaki hisselerini, ön alım hakkı bulunan THY Opet’e devrediyor.

2006 YILINDA ORTAKLIK KURULMUŞTU

2006 yılında BP, Shell ve Mobil Oil Türk’ün imzaladığı “Ortak Havacılık Operasyon Sözleşmesi” ile havacılık sektörüne yönelik güçlü bir iş birliği başlatılmıştı. Ancak BP’nin sektörden çıkmasının ardından Shell de 2008’den bu yana bulunduğu bu alandaki paylarını elden çıkarma kararı aldı.

3 HAVALİMANINDA ORTAKLIK SONA ERDİ

Shell'in THY Opet’e devriyle birlikte, Antalya, Bodrum-Milas ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarını kapsayan operasyonlardaki ortaklık sona erdi. Resmi kurumların onayladığı bu devrin ardından, ilgili havacılık yakıt ikmali operasyonlarının yönetimi artık tamamen THY Opet’e geçmiş oldu.