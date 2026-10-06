Petrol fiyatlarındaki artışların yarattığı baskı devam ederken, sektörün önde gelen akaryakıt devi harekete geçti. İspanya'nın en büyük bağımsız ve düşük maliyetli akaryakıt ağı Plenergy (eski adıyla Plenoil), CEO koltuğuna sektörün deneyimli ismi Álvaro Granada'yı getirdi. 10 yıldır şirketin dümenci koltuğunda oturan kurucu José Rodríguez Arellano ise görevinden ayrıldığını duyurdu.

10 YILLIK GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Şirketi 2015 yılında tek bir istasyonla kuran José Rodríguez Arellano, 10 yıllık görev süresinin ardından CEO'luk görevinden istifa etti. Arellano, yaptığı açıklamada "Plenergy hayatımın en büyük projesi oldu, bu süreç harika bir yolculuktu" açıklamasında bulundu. Kurucu isim, Tensile Capital Management ve Portobello Capital fonlarının kontrolündeki grupta Yönetim Kurulu üyesi olarak kalacak.

KOLTUK BP'NİN ESKİ YÖNETİCİSİNE EMANET

Yeni CEO Álvaro Granada ise enerji sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip. Daha önce BP’de 14 yıl üst düzey görevler üstlenen Granada, son olarak Latin Amerika’da Peru, Ekvador ve Kolombiya genelinde 2 bin 200'den fazla istasyonu yöneten Primax Grubu’nun CEO’luğunu yürütüyordu.

CİRO 10 KATINDAN FAZLA ARTTI

Arellano liderliğinde devasa bir ağa ulaşan Plenergy, bugün İspanya genelinde 43 ilde 412, Portekiz'de ise 20 istasyonla hizmet veriyor. Şirketin finansal büyümesi de dikkat çekici:

2020 Cirosu: 150 milyon Euro

2025 Sonu Ciro Hedefi: 1,8 milyar Euro

Yakıt Satış Hedefi: Bu yıl 2 milyar litre rekorunu kırmak

ACİL DURUM PLANINI DEVREYE SOKTU

Atama zamanlaması, İspanya'da akaryakıt krizinin tavan yaptığı bir döneme denk geldi. Orta Doğu'da tırmanan savaşın etkisiyle Brent petrol fiyatlarının yükselmesi, benzin ve motorin fiyatlarını birçok noktada 2 Euro’luk psikolojik sınırın üzerine çıkardı.

Tırmanan enflasyonun neredeyse yarısının akaryakıt fiyatlarından kaynaklanması üzerine İspanya Hükümeti acil durum planını devreye soktu.

İNDİRİM YAPMAYA BAŞLADILAR

Alınan kararlar kapsamında: Hidrokarbon Vergi İndirimi çerçevesinde litre başına 20 sentlik indirim yeniden uygulamaya konuldu ve ülke genelindeki istasyonlara yönelik fiyat denetimleri artırıldı.

DÜŞÜK MALİYETLİ İSTASYONLAR SIKIŞIYOR MU?

Sektör temsilcilerine göre, petrol fiyatlarındaki sert yükselişler entegre petrol devlerine kâr marjlarını koruma imkanı verirken, bağımsız ve düşük maliyetli istasyonlar üzerinde daha fazla fiyat baskısı oluşturuyor. Ancak buna rağmen, uygun fiyatlı akaryakıt segmenti tüketicilerin yoğun ilgisi nedeniyle pazardaki payını büyütmeye devam ediyor.