Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat'ta İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen birleşmeyle BP Petrolleri AŞ'nin tüm hak ve yükümlülükleri Petrol Ofisi'ne devredildi.

BP Petrolleri AŞ'nin, Petrol Ofisi AŞ çatısı altında birleşme işlemi, 28 Şubat'ta resmen tamamlandı.

BP'nin dağıtıcısı olduğu akaryakıt bayileri, 1 Mart itibarıyla faaliyetlerine Petrol Ofisi dağıtıcı lisansı altında devam ediyor. Bu çerçevede "bp" markası ve "Petrol Ofisi" markası altında hizmet veren istasyonlardan akaryakıt alımı aynı şekilde sürdürülüyor.

DÖNÜŞÜM SÜRECİ 2026 SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Perakende akaryakıt istasyonlarının marka dönüşüm süreci, 1 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, BP'nin Petrol Ofisi Grubu'na katılmasının kendileri ve sektör için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke genelindeki 9 terminalimizin ikmal ve tedarik gücüyle beslenen 2 bin 700'e yakın istasyonumuzla hem tüketicimize hem de bayilerimize katma değer sağlarken Türkiye'nin enerji güvenliği stratejilerine de fayda yaratacak projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Sektörümüze örnek teşkil eden bu birleşmenin tamamlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve düzenleyici kurumlara teşekkür ediyorum."

112 YIL SONRA TÜRKİYE'YE VEDA ETTİ



Öte yandan 1912’den beri Türkiye’de hizmet veren İngiliz yakıt devi BP (Britih Petroleum), 112 yıl sonra Türkiye'ye ilk kez veda etmiş oldu. Halihazırda BP Türkiye olarak hizmet veren akaryakıt istasyonlarının kademeli olarak marka dönüşüm sürecini uygulayacağı aktarılırken, toplamda 770'in üzerinde BP istasyonu Petrol Ofisi'ne dönüştürülecek.



