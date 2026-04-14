Financial Times’ın (FT) analizine göre enerji devi BP, İran ile yaşanan savaşın tetiklediği fiyat artışlarından yararlanarak yılın ilk çeyreğinde petrol ticareti biriminde "olağanüstü" bir performans sergilediğini duyurdu.

Çatışmaların enerji piyasalarında yarattığı tarihi dalgalanma, bazı şirketler için beklenmedik kazanç kapılarını aralarken, BP'nin ticaret operasyonları 2025'in son çeyreğindeki "zayıf" seyrin ardından güçlü bir dönüş yaptı.

SAVAŞIN PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE FİYAT HAREKETLERİ

İran ile yaşanan altı haftalık çatışma süreci, küresel petrol piyasalarında son yılların en büyük enerji şoklarından birine yol açtı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği durma noktasına getirmesi ve Körfez genelindeki enerji tesislerine yönelik saldırıları fiyatları zirveye taşıdı.

Yıl başında varil başına 60 doların altında seyreden Brent petrol, savaşın en yoğun olduğu dönemde 119 dolara kadar yükseldi. Fiziksel petrol kargoları, Körfez'de sıkışan arzın yerini doldurmaya çalışan traderlar arasındaki rekabet nedeniyle piyasa değerinin çok üzerinde alıcı buldu. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan görüşmelerden kalıcı bir barış kararı çıkmasa da, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlama umudu ve kırılgan ateşkesin sürmesiyle Brent petrol 98 dolar seviyelerine geri çekildi.

ŞİRKET FİNANSALLARI VE BORÇ DURUMU

Bu yıl hisseleri yüzde 32 oranında değer kazanan BP'nin hisseleri bu sabah erken saatlerde yüzde 0,4 oranında sınırlı bir düşüş yaşadı. Bu ay sonunda açıklanacak resmi sonuçlar öncesinde güncel bir veri paylaşan şirket, net borç miktarının çeyrek sonunda 25 ile 27 milyar dolar arasında gerçekleşmesini bekliyor. İşletme sermayesi değerindeki artış nedeniyle bu rakamın, önceki tahminlerden 3 ila 5 milyar dolar daha yüksek olduğu belirtiliyor.

SEKTÖR GENELİNDE KAZANANLAR VE KAYBEDENLER

BP’nin başarılı performansı, İngiliz rakibi Shell’in geçen hafta yaptığı ve savaştan kaynaklı ticaret hacminde ciddi bir artış beklediğine dair açıklamalarıyla paralellik gösteriyor.

Fransız TotalEnergies ise Mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'dan gelen tüm uygun kargoları satın alarak ticaret biriminden 1 milyar doların üzerinde kar elde etti.

Petrol ve doğal gaz piyasalarındaki bu hareketlilik, Meg O’Neill’ın FTSE 100 bünyesindeki BP'nin liderliğini devraldığı döneme denk geliyor. Aktivist yatırımcıların baskısıyla yeşil enerjiye geçiş stratejisinden geri adım atan ve hem yönetim kurulu başkanını hem de CEO'sunun kaybettiği çalkantılı bir yılın ardından O’Neill, çalışanlarına "net yön ve istikrar" sözü verdi.

VOLATİLİTENİN YARATTIĞI RİSKLER

BP, petrol ticaretindeki "yıldız" performansına rağmen, doğal gaz ticaretinin "ortalama" düzeyde kaldığını ve petrol-gaz üretiminin genel olarak yatay seyrettiğini bildirdi.

Ancak piyasadaki dalgalanma her oyuncu için kazanç anlamına gelmedi. Danışmanlık firması Oliver Wyman’ın risk ve ticaret birimi başkanı Alexander Franke, savaşın ilk günlerinde yanlış pozisyon alan bazı ticaret firmalarının "milyarlarca dolar" kaybettiğini, ancak bu firmaların bir kısmının daha sonra bu kayıpları telafi etmeyi başardığını belirtti.