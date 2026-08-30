Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini doğrudan etkileyecek yeni bir vergi düzenlemesi hayata geçiyor. 13 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, motorin türü ürünlere uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) için kademeli bir artış takvimi oluşturuldu.

Yapılan düzenlemeyle birlikte motorinin vergi tutarında yaşanacak yükselişin doğrudan pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

İLK İLAVE VERGİ 1 EYLÜL'DE DEVREYE GİRİYOR

Belirlenen takvim kapsamında, 13-31 Ağustos tarihleri arasında motorin için herhangi bir ilave ÖTV uygulanmadı. Ancak 1 Eylül itibarıyla litre başına 3 TL tutarında ilave ÖTV devreye girecek.

İlave ÖTV artışının yanı sıra verginin KDV üzerindeki katlanarak oluşan etkisi de hesaplandığında, akaryakıt istasyonlarındaki pompaya yansıyacak nihai artışın 3 TL sınırını aşacağı tahmin ediliyor.

Bu doğrultuda sürücülerin 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece yarısından itibaren yeni fiyat tarifesiyle karşılaşması öngörülüyor.

Zammın ardından motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak İstanbul’da 81,06 TL’ye, Ankara’da 82,18 TL’ye, İzmir’de ise 82,46 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Uygulanacak ilave ÖTV tutarları şöyle:

Eylül 2026: 3 TL/litre

Ekim 2026: 6 TL/litre

Kasım 2026: 9 TL/litre

Aralık 2026: 12 TL/litre

1 Ocak 2027 ve sonrası: 13,9006 TL/litre

VERGİ ARTIŞLARI KADEMELİ OLARAK DEVAM EDECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre motorine getirilen ilave ÖTV artışı yalnızca eylül ayı ile sınırlı kalmayacak. Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren takvim doğrultusunda, motorine uygulanacak vergi tutarının önümüzdeki aylarda da kademeli olarak yükseltilmeye devam edeceği bildirildi.