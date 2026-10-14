Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yaşayan Etson Machaca, yükselen yakıt maliyetleri nedeniyle alternatif bir yöntem geliştirdi. Plastik poşetleri, kullanılmış araç lastiklerini ve atık yağları değerlendiren çiftçi, kendi imkanlarıyla kurduğu sistem sayesinde günde 80 ila 150 litre arasında yakıt üretiyor. Elde ettiği yakıtı tarım makinelerinde kullanarak akaryakıt giderlerini önemli ölçüde azaltıyor.

ATIKLARDAN GÜNDE 150 LİTREYE KADAR YAKIT ÜRETİYOR

Başkent La Paz'a yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Ancocala köyünde yaşayan Machaca, kurduğu tesiste piroliz adı verilen yöntemi kullanıyor. Bu işlemde plastik ve kauçuk gibi atıklar, oksijensiz ortamda yüksek sıcaklıklara maruz bırakılarak yakıt üretiminde kullanılabilecek maddelere dönüştürülüyor.

Machaca, elde ettiği yakıtı ticari amaçla satmak yerine traktörlerinde ve diğer tarım makinelerinde kullanıyor. Böylece hem atıkları değerlendiriyor hem de tarımsal üretimdeki en önemli giderlerinden birini azaltıyor.

YAKIT MALİYETİNİ NEREDEYSE YARIYA İNDİRDİ

Bolivya'da dizel yakıta yönelik devlet sübvansiyonlarının kaldırılması, özellikle çiftçilerin maliyetlerini artırdı. Traktör ve diğer tarım makineleri için yüksek miktarda yakıta ihtiyaç duyan üreticiler, artan fiyatlar nedeniyle ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Machaca, kendi ürettiği yakıtın litre maliyetinin 7 ila 10 Bolivya bolivyanosu arasında değiştiğini, piyasada ise dizelin litresinin yaklaşık 18 bolivyanodan satıldığını söyledi. Bu sayede yakıt giderlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

Bolivya, tükettiği dizelin yaklaşık yüzde 95'ini, benzinin ise yüzde 60'ını yurt dışından karşılıyor. Yakıtta dışa bağımlılık, özellikle tarımla geçinen aileleri yükselen fiyatlar karşısında zorlarken Machaca'nın girişimi alternatif bir çözüm olarak dikkat çekiyor.