ABD'de yakıt fiyatlarının rekor seviyelere tırmanması üzerine Trump yönetimi, dizel yakıt ihracatına kısmi ya da tam yasak getirilmesini değerlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dizel ihracatının yasaklanmasını istediğini söyledi. Hazine Bakanı Scott Bessent ise yetkililerin tam ya da kısmi bir ihracat yasağının uygulanabilirliğini incelediğini, kararın kısa sürede verilmesinin beklendiğini belirtti.

İHRACAT REKOR SEVİYEDE

ABD'nin dizel ihracatı ağustos ayında günlük yaklaşık 1,6 milyon varile ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Bu rakam, savaş öncesinde yaklaşık 1 milyon varil olan günlük ihracatın çok üzerinde.

İhracatın savaş öncesi seviyelere çekilmesi durumunda, günlük yaklaşık 600 bin varil dizelin ABD'de kalması ve iç piyasada yakıt fiyatlarını aşağı çekme potansiyeli taşıması bekleniyor.

KISMİ YASAK MI TAM YASAK MI?

Yönetim, dizel ihracatını tamamen durdurmak yerine belirli bir miktarla sınırlama seçeneğini de değerlendiriyor. Kısmi bir yasağın, ABD'nin müttefikleri üzerindeki olumsuz etkileri ve rafinerilerin üretimi azaltma riskini sınırlayabileceği düşünülüyor.

Ancak bu durumda, ABD'deki yakıt fiyatlarına sağlanacak rahatlamanın tam ihracat yasağına kıyasla daha sınırlı kalması bekleniyor.

KÖRFEZ KİYISINDA DAHA ETKİLİ OLACAK

Uzmanlara göre ihracat kısıtlamasının etkisi ABD genelinde eşit olmayacak. Dizel ihracatının büyük bölümünün yapıldığı Körfez Kıyısı'ndaki rafineri bölgelerinde, iç piyasaya yönlendirilecek ek arz fiyatları daha belirgin şekilde düşürebilir.

Öte yandan ihracatın sınırlandırılması, rafinerilerin üretimini azaltmasına yol açabilir. Bu da özellikle ihracata bağımlı rafinerilerde üretimin düşmesiyle, beklenen arz artışını kısmen dengeleyebilir.