Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Dün benzine yapılan zammın ardından, bugün de motorin fiyatlarında artış yaşandı. 1 lira 83 kuruşluk zam, gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam sonrası İstanbul’da benzin fiyatı 46,78 TL’ye, motorin fiyatı ise 46,05 TL’ye yükseldi. 15 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli olan benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 46,79 TL

Motorin: 46,07 TL

LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 46,65 TL

Motorin: 45,96 TL

LPG: 25,59 TL

Ankara:

Benzin: 47,43 TL

Motorin: 46,90 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir:

Benzin: 47,77 TL

Motorin: 47,24 TL

LPG: 26,04 TL



FİYATLAR NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde, Akdeniz piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru esas alınıyor. Bu verilerle oluşturulan gümrüksüz rafineri fiyatına, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK payı ekleniyor. Son olarak Katma Değer Vergisi (KDV) ilavesiyle nihai pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.

Yeni zamlarla birlikte sürücülerin yakıt maliyetleri artarken, akaryakıt fiyatlarındaki değişimin önümüzdeki günlerde de gündemde kalması bekleniyor. Özellikle döviz ve petrol fiyatlarındaki seyrin, zam veya indirim kararlarında belirleyici olduğu belirtiliyor.