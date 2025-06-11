Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından akaryakıt grubuna peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor.
Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 1 TL'lik artışa gidileceği duyurulurken, motorin fiyatlarında da yapılacak zammın detayları belli oldu.
MOTORİNE CUMARTESİ ZAM GELİYOR
Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre; cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 1 liralık artış yaşanacak.
11 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde...
BENZİN
İstanbul (Avrupa): 46.91 TL/L
İstanbul (Anadolu): 46.76 TL/L
İzmir: 47.92 TL/L
Ankara: 47.58 TL/L
MOTORİN
İstanbul (Avrupa): 46.22 TL/L
İstanbul (Anadolu): 46.1 TL/L
İzmir: 47.42 TL/L
Ankara: 47.07 TL/L
İstanbul (Avrupa): 46.22 TL/L
İstanbul (Anadolu): 46.1 TL/L
İzmir: 47.42 TL/L
Ankara: 47.07 TL/L