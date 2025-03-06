70 doların altına düşerek son zamanların en düşük seviyesini gören petrol, akaryakıt fiyatlarında da peş peşe indirimlere neden oldu.



Salı günü itibarıyla benzinin litre fiyatında 1,15 TL indirim yapılırken, sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla bir indirim daha uygulanacak.

BENZİNE DEV İNDİRİM



Bu gece yarısı yapılacak indirimle birlikte benzinin litre fiyatı 2,06 TL daha düşecek. Öte yandan petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler nedeniyle motorin fiyatlarında da gelecek hafta itibarıyla büyük indirimler bekleniyor.



İşte 6 Mart itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...



Benzin



İstanbul (Anadolu): 45.24 TL/L

İstanbul (Avrupa): 45.39 TL/L



İzmir: 46.31 TL/L



Ankara: 45.94 TL/L

Motorin



İstanbul (Anadolu): 46.54 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.65 TL/L



İzmir: 47.73 TL/L



Ankara: 47.37 TL/L