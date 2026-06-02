Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında görülen hareketlilik ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyir, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Piyasalarda brent petrolün 97 dolara yükselmesiyle akaryakıt fiyatlarında da yeni zammı gündeme getirdi. Sektör temsilcisi Cemil Cahit Saraçoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, çarşamba gününden itibaren benzin 1 lira 88 kuruş zam, motorine ise 3 lira 93 kuruş zam yapılması bekleniyor. İşte Saraçoğlu'nun paylaşımı: Benzine 1.88, motorine 3.93 zam Çarşamba gününden geçerli benzine 1 lira 88 kuruş zammın eşel mobil sistemine göre pompada 47 kuruş artışı bekleniyor. Motorin için yarın geceden geçerli 3 lira 93 kuruştan eşel mobile göre 98 kuruşun pompaya yansıması bekleniyor. GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI 2 Haziran 2026 itibariyle güncel akaryakıt fiyatları: Avrupa Yakası Benzin: 62,92 TL Motorin: 65,27 TL LPG: 31,99 TL Anadolu Yakası Benzin: 62,78 TL Motorin: 65,13 TL LPG: 31,39 TL Ankara Fiyatları Benzin: 63,89 TL Motorin: 66,39 TL LPG: 31,97 TL İzmir Fiyatları Benzin: 64,17 TL Motorin: 66,66 TL LPG: 31,79 TL

