

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler petrol fiyatlarını etkiliyor. Brent petrolün 94 dolar seviyesine dayanması, akaryakıt fiyatlarına zammı beraberinde getirdi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısı 2 lira 92 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul’da 82,65 TL’ye, Ankara’da 83,75 TL’ye, İzmir’de ise 84,04 TL’ye çıkacak.

Aydilek sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Motorine, bu gece yarısı 2 TL 92 kuruş zam bekleniyor. Benzin zammı da eli kulağında...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 21 Ağustos 2026 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin (mazot) litre fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin ve motorinin litresi kaç liradan satılıyor?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71.46 TL

Motorin: 79.73 TL

LPG: 33.79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71.31 TL

Motorin: 79.58 TL

LPG: 33.19 TL

Ankara

Benzin: 72.43 TL

Motorin: 80.83 TL

LPG: 33.89 TL

İzmir

Benzin: 72.73 TL

Motorin: 81.12 TL

LPG: 33.79 TL