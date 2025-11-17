ABD Hazine Bakanlığı, ekim ayında yaptığı duyuru ile dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden Rosneft ve Lukoil'in ambargo listesine alındığını açıkladı.



Türkiye'de akaryakıt sektörünün önemli tedarikçileri arasında yer alan iki şirketin kara listeye alınmasının ardından Lukoil, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı çok sayıda ülkedeki uluslararası operasyonlarını satışa çıkardığını duyurdu. Rus şirketlerden tedarik edilemeyen motorin nedeniyle OYAK'ın sahibi olduğu TotalEnergies, müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında dizel yakıt fiyatlarında artışa gittiğini açıkladı.

MOTORİNE YENİ ZAMLAR GELİYOR



Gazeteci Olcay Aydilek, Türkiye'nin önde gelen iki akaryakıt dağıtım şirketinin, Rus Rosneft ve Lukoil'e uygulanan yaptırımlardan sonra rotayı Hindistan'a çevirdiğini açıkladı. Aydilek, Reliance Industries ile denetimindeki rafineriden motorin ithalatı için anlaşma yapıldığını belirtirken, sektör kaynakları Hindistan'dan yapılacak motorin ithalatının Rusya pazarına göre daha pahalı olacağına dikkat çekiyor.





Hindistan ile yapılacak bir motorin anlaşması, TotalEnergies ve Moil markalarının motorin fiyatlarına uyguladığı zammın bir benzerinin diğer firmalar tarafından da hayata geçirilmesine neden olabilir.