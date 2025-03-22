Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 22 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik görülmezken, haftanın ilerleyen günlerinde zam yapılması öngörülüyor. İşte, güncel fiyatlar ve zam beklentileri...

AKARYAKIT FİYATLARINDA ZAM BEKLENTİSİ

Döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle, 22 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış yaşanmadı.

Ancak Salı günü benzinin litre fiyatına 1,30 TL, Çarşamba günü motorin fiyatlarına 1 TL ve Perşembe günü LPG fiyatlarına 65 kuruşluk bir zam bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 45,23 TL/LT

Motorin: 45,41 TL/LT

LPG: 27,59 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 45,08 TL/LT

Motorin: 45,29 TL/LT

LPG: 26,99 TL/LT

Ankara:

Benzin: 45,78 TL/LT

Motorin: 46,14 TL/LT

LPG: 27,49 TL/LT

İzmir:

Benzin: 46,15 TL/LT

Motorin: 46,51 TL/LT

LPG: 27,34 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.