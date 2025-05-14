Global piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak, döviz kurundaki değişimler ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Bu durum, son zamanlarda benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artışlarla kendini gösterdi.

Benzin fiyatına yapılan 1.50 TL’lik zam, tüketicilerin cebini zorlamaya devam ederken, motorine de önümüzdeki günlerde 1.30 TL’lik yeni bir zam beklentisi bugün 1.83 TL olarak kesinleşti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

14 Mayıs 2025 itibarıyla, büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları artmış durumda. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

-İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 46.79 TL

Motorin: 44.22 TL

LPG: 26.19 TL

-İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 46.65 TL

Motorin: 44.11 TL

LPG: 25.59 TL

-Ankara:

Benzin: 47.43 TL

Motorin: 45.05 TL

LPG: 26.09 TL

-İzmir:

Benzin: 47.77 TL

Motorin: 45.38 TL

LPG: 26.04 TL

AKARYAKIT PİYASASINDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Akaryakıt fiyatları, global piyasalardaki gelişmeler ve yerel vergi artışları ile birlikte sürekli bir dalgalanma gösteriyor.

Bu belirsizlik, tüketicilerin bütçelerini zorlayacak gibi görünüyor. Benzin ve motorin fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha fazla artış göstermesi bekleniyor, bu da günlük yaşamda maliyetlerin artmasına yol açacak.

Özellikle ulaşım ve nakliye maliyetlerindeki artışlar, diğer ürün ve hizmet fiyatlarına da yansıyacaktır.