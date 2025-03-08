Son haftalarda benzin fiyatlarında peş peşe gelen indirimler sürücüler için sevindirici bir gelişme oldu. 4 Mart 2025’te başlayan 1 lira 15 kuruşluk indirim, 7 Mart’ta bir kez daha güncellendi. Dün yapılan düzenleme ile benzin fiyatlarında 2 lira 6 kuruşluk yeni bir indirim yapıldı. Bu indirimin ardından, benzin fiyatları oldukça dikkat çekici seviyelere gerilemiş oldu.

MOTORİN FİYATLARINA DA İNDİRİM GELDİ

Benzin fiyatlarındaki indirimlerin ardından, motorin fiyatları da dün gece saatlerinden itibaren indirilmeye başlandı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) fiyatlarında 1 lira 35 kuruşluk bir indirim yapıldı. Bu fiyat değişiklikleri, araç sahipleri tarafından dikkatle takip ediliyor.

SON AKARYAKIT ZAMLARI VE İNDİRİMLER

Geçtiğimiz aylarda akaryakıt fiyatlarında önemli değişiklikler yaşanmıştı. Örneğin, 5 Şubat 2025’te LPG (otogaz) fiyatlarına 1 lira 10 kuruşluk bir zam yapılmıştı.

Ardından 22 Şubat’ta motorin fiyatlarına 1 lira 45 kuruş zam geldi ve bu artış, 27 Şubat’ta gelen 1 lira 43 kuruşluk indirimle kısmen geri alındı. 4 Mart’taki benzin indirimi de dikkat çekici bir gelişmeydi. Ancak, son indirimlerle birlikte fiyatlar yeniden aşağı yönlü bir eğilim göstermeye başladı.

8 MART 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 8 Mart 2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul Fiyatları:

Benzin: 43.41 TL/LT (Avrupa Yakası), 43.26 TL/LT (Anadolu Yakası)

Motorin: 45.36 TL/LT (Avrupa Yakası), 45.24 TL/LT (Anadolu Yakası)

LPG: 27.59 TL/LT (Avrupa Yakası), 26.99 TL/LT (Anadolu Yakası)

Ankara Fiyatları:

Benzin: 43.96 TL/LT

Motorin: 46.09 TL/LT

LPG: 27.49 TL/LT

İzmir Fiyatları:

Benzin: 44.33 TL/LT

Motorin: 46.46 TL/LT

LPG: 27.34 TL/LT