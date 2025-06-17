Akaryakıt fiyatlarındaki değişimin temelinde, global petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş yer alıyor. Ayrıca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi kalemlerde yapılan artışlar da zamların en önemli nedenlerinden biri. Bu gelişmelerle birlikte benzin ve motorin fiyatları yukarı yönlü seyir izlerken, LPG’de ise bazı bölgelerde sınırlı fiyat değişimleri gözleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 48,44 TL

Motorin: 49,51 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 48,29 TL

Motorin: 49,39 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara:

Benzin: 49,10 TL

Motorin: 50,36 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir:

Benzin: 49,44 TL

Motorin: 50,70 TL

LPG: 24,94 TL

FİYAT BASKISI DEVAM EDECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Akaryakıtta yaşanan bu artışlar, hem bireysel kullanıcıları hem de toplu taşıma ve lojistik gibi sektörleri doğrudan etkiliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra iç piyasadaki vergi politikaları da fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bu nedenle akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki dönemde de gündemde kalması ve yeni zamların gelmesi olasılığının yüksek olduğu öngörülüyor.