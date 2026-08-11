Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken, benzin ve motorine yapılması beklenen yeni zamlarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması beklenen fiyat artışlarının uygulanmadığı bildirildi.

Geçtiğimiz gün benzinin litre fiyatına 1,56 liralık zam yapılmıştı. Ardından bu gece yarısı itibarıyla benzine 1,50 lira, motorine ise 5,13 lira zam gelmesi bekleniyordu.

Ancak söz konusu artışlar pompaya yansımadı.

ÖTV KARARINI İŞARET ETTİLER

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda benzin ve motorin için beklenen zamların uygulanmadığını duyurdu.

Aydilek, sektör kaynaklarının değerlendirmesine yer verdiği paylaşımında, ilerleyen saatlerde yeni bir ÖTV kararının gündeme gelebileceğini aktardı.

Sektör kaynaklarının, "Muhtemelen izleyen saatlerde bir ÖTV kararı çıkacak. Hep birlikte göreceğiz" değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 AĞUSTOS 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 69.92 TL

Motorin: 80.07 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 69.77 TL

Motorin: 79.93 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 70.89 TL

Motorin: 81.19 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 71.17 TL

Motorin: 81.46 TL

LPG: 33.79 TL