Petrol fiyatlarının yanı sıra döviz kurlarındaki hareketlenmeler de akaryakıt fiyatlarında önemli bir rol oynuyor.

Özellikle dövizdeki artış ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Bununla birlikte, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA ZAM GELDİ

Dün gece itibarıyla, benzine 4 kuruş, motorine ise 8 kuruşluk zam yapıldı. Bu artış, tüketiciler için doğrudan etki yaratırken, diğer taraftan LPG fiyatlarına da yansımalar oldu.

3 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

*İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 46.89 TL

Motorin litre fiyatı: 46.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

*İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 46.74 TL

Motorin litre fiyatı: 46.07 TL

LPG litre fiyatı: 25.60 TL

*Ankara

Benzin litre fiyatı: 47.55 TL

Motorin litre fiyatı: 47.04 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

Akaryakıt fiyatlarının şehirler arasında küçük farklar göstermesi, genellikle dağıtım maliyetleri ve yerel piyasa koşullarından kaynaklanıyor.

AKARYAKIT FİYATLARIDAKİ DEĞİŞİMLER NE ANLAMA GELİYOR?

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurlarındaki oynaklık ve ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

Bu değişkenler, tüketicilerin ceplerini doğrudan etkiliyor. Herhangi bir sürpriz artış ya da azalış için piyasaların ve döviz kurlarının nasıl şekilleneceği izlenmeye devam edilecek.