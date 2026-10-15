Novak, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan ABD'ye dizel sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Novak, "Sevkiyatın gerçekleştirilebilmesi için sözleşme imzalanması, yakıtın yüklenmesi, geminin kiralanması ve tüketiciye gönderilmesi gerekiyor. Bunların tamamı 2-3 hafta sürüyor. Bu nedenle anlaşmaların daha hızlı imzalanması gerekiyor." dedi.

Rus petrol şirketlerinin sevkiyata hazır olduğunu vurgulayan Novak, "Şirketlerimiz her an sevkiyata başlamaya hazır. Şu anda ticari koşullara ilişkin müzakereler yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Rus dizeline ABD dışında başka ülkelerin de ilgi gösterdiğini belirten Novak, "Rus dizeli dünya genelinde talep görüyor. Elbette başka tüketiciler de ilgileniyor." diye konuştu.

Novak, ABD'ye satılacak dizelin fiyatının piyasa koşullarına göre mi yoksa indirimli mi belirleneceğine ilişkin soruyu, "Bu, ticari müzakerelerin konusu." şeklinde yanıtladı.

ABD'nin Rus motorini ithalatına yönelik lisansının Nisan 2027 sonrasında uzatılması konusunda henüz görüşme yapılmadığını aktaran Novak, "Uzatma konusunu konuşmak için henüz erken. Durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AKARYAKIT PİYASASINA ETKİSİ?

Rusya'nın ABD başta olmak üzere küresel pazarlara dizel sevkiyatını yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklaması, küresel akaryakıt piyasalarında uzun süredir devam eden arz baskısını hafifletecek kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

Milyonlarca tonluk ek motorin arzının piyasaya dahil olmasıyla birlikte, uluslararası borsalardaki rafineri kar marjlarında aşağı yönlü bir gevşeme yaşanması ve bu durumun küresel motorin fiyatlarını geriletmesi bekleniyor.

Ancak uluslararası piyasalardaki bu düşüşün ülke içi pompa fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı; iç piyasadaki döviz kurlarının seyri, yerel vergi oranları ve ham petrol fiyatlarındaki genel dengeye bağlı kalacaktır.

Yine de Rus dizelinin küresel tedarik zincirine yeniden güçlü bir şekilde katılması, kısa ve orta vadede akaryakıt üzerindeki zam baskısını kırarak fiyatlarda hissedilir bir rahatlama yaratma potansiyeline sahiptir.