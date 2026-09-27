Fransa hükümeti, Orta Doğu’da tırmanan krizin tedarik zincirlerinde yarattığı tıkanıklıklar ve fırlayan akaryakıt fiyatlarına karşı diplomatik misyonlarını proaktif biçimde sahaya sürdü. İç pazarda sektörel yardımlar dahil alınan önlemlerin yetersiz kalması üzerine Paris yönetimi, ulusal enerji güvenliğini sağlamak ve pompadaki fiyat baskısını hafifletmek amacıyla enerji tedarikinde kritik konuma sahip ülkelerdeki büyükelçilerini kapsayan geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’un stratejik öneme sahip ülkelerde görev yapan Fransız büyükelçilerle çevrim içi bir zirve gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplantıda, Fransa’nın kesintisiz akaryakıt tedarikini güvence altına almak adına diplomatik temsilciliklerin yürüttüğü çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Ayrıca Fransız diplomatik misyonlarından, bulundukları ülkelerdeki yerel yetkililer ve enerji sektöründeki ticari ortaklarla teması artırmaları istenerek kilit aktörlerle iletişimin kolaylaştırılması talep edildi.

SEFERBERLİĞİN ASIL NEDENİ FİYATLARI DÜŞÜRMEK

Bakanlık açıklamasında, ülkenin yıl sonuna kadar ihtiyacını karşılayacak seviyede yeterli akaryakıt stokuna sahip olduğu vurgulanırken, Orta Doğu’daki çatışmalı sürecin uzaması ihtimaline karşı alternatif enerji güzergahları ve tedarik çeşitliliği senaryoları ele alındı.

Seferberliğin temel hedefinin Fransız tüketicileri mağdur eden akaryakıt fiyatlarını düşürmek için somut ve kalıcı çözümler üretmek olduğu belirtildi.