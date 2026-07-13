Ortadoğu’da tırmanan askeri gerilim ve stratejik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riskleri, küresel petrol piyasalarında sert dalgalanmaya yol açtı. Haftanın ilk işlem gününde ham petrol fiyatları yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı. Küresel piyasalardaki bu tırmanış, akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar olarak yansıma riskini artırdı.

Piyasa verilerine göre Brent petrolün varil fiyatı 3,12 dolar (yüzde 4,1) yükselerek 79,39 dolara ulaştı. ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise 2,91 dolarlık (yüzde 4,1) artışla 74,67 dolar seviyesine tırmandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KİLİTLENDİ

Fiyatlardaki ani tırmanışın arkasında, bölgede karşılıklı artan askeri operasyonlar yer alıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’daki onlarca hedefin hassas mühimmatlarla vurulduğu yeni bir hava harekatının tamamlandığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları ise buna karşılık Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD askeri üslerine saldırı düzenlediğini bildirdi.

Askeri gerilim deniz trafiğini doğrudan etkiledi.

Liderlerin açıklamaları: ABD Başkanı Donald Trump boğazın ticari trafiğe açık olduğunu belirtirken; Tahran yönetimi, kuralları ihlal ettiği öne sürülen bir geminin vurulmasının ardından boğazın kapatıldığını açıkladı.

Trafikte tarihi düşüş: Savaş öncesinde küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı’ndan pazar günü yalnızca 6 gemi geçebildi. Veriler, bu sayının son 5 haftanın en düşük seviyesi olduğunu gösteriyor.

ARZ HALEN SAVAŞ ÖNCESİ SEVİYENİN GERİSİNDE

Bölgedeki sıcak çatışmalar, geçen ay ABD ile İran arasında imzalanan ve boğazın açılması ile 60 günlük müzakere sürecini öngören geçici anlaşmanın geleceğini de belirsizliğe sürükledi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) son raporuna göre, anlaşmanın ardından haziran ayında küresel petrol arzı günlük 4,1 milyon varil artış gösterdi. Ancak bu toparlanmaya rağmen toplam arz, çatışmalar öncesindeki seviyenin halen günlük 9,4 milyon varil altında bulunuyor.

PİYASA ANALİSTLERİ NE DİYOR?

Piyasa uzmanları, yaşanan son gelişmelerin iyimser beklentileri zayıflattığı görüşünde birleşiyor.

ANZ Analistleri: Hafta sonu tırmanan gerilimin, çatışmaların kısa sürede diplomatik yollarla çözüleceğine dair umutları zedelediğini vurguladı.

Tony Sycamore (IG Piyasa Analisti): Fiyat artışının şimdilik sınırlı kalmasının, piyasanın bu durumu "kırılgan bir ateşkes sürecindeki geçici tırmanma" olarak görmesinden kaynaklandığını belirtti.

Teknik analizlere göre, ABD tipi ham petrolde 75,30 dolar seviyesi ilk kritik direnç olarak izleniyor. Bu eşiğin aşılması durumunda fiyatların kademeli olarak 76,37 dolara yönelmesi bekleniyor.

Grafiklerde 67,04 dolardan başlayan hareketin bir "yükseliş bayrağı formasyonu" oluşturduğu ve bu tablonun orta vadede 76,37 ile 79,81 dolar aralığını hedefleyebileceği kaydediliyor.