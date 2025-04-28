Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt sektöründe kayıt dışılığı önlemek ve rekabet eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Ücretli Taşımacılık Teşvik Sistemi'ne (UTTS) ilişkin önemli bir hatırlatma yaptı.

Başkanlık, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında cihaz ve iletişim modülü gibi donanımların kayıt işlemlerinin 30 Nisan tarihine kadar tamamlanması gerektiğini duyurdu.

5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği" ile, akaryakıt istasyonları ve taşıt sahiplerine yönelik yeni yükümlülükler getirilmişti.

Tebliğ doğrultusunda, akaryakıt istasyonlarında bulunan pompa tabancalarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazı ve tabanca iletişim modülü (TİM) monte edilmesi zorunlu hale geldi. Ayrıca, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil edilen iş araçları ile Taşıt Tanıma Sistemi kullanan diğer taşıtlara da Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması şart koşuldu.

İstasyon işleten mükelleflerin, en az bir pompa ünitesine 31 Ocak 2025 tarihine kadar TTO cihazı taktırması gerekiyordu. Benzin ve motorin dışında farklı yakıt türleriyle çalışan pompa üniteleri için bu süre 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı.

Taşıt sahiplerinin de aynı şekilde, kiralama yoluyla edindikleri veya işte kullandıkları araçlara 31 Ocak'a kadar TTB cihazı taktırmaları zorunlu kılınmıştı. Birden fazla yakıt türü kullanan araçlarda ise yalnızca benzin veya motorin dışındaki yakıt deposu için son tarih yıl sonu olarak belirlendi.

Sistemde yer almayan ancak taşıt tanıma kullanan araçlar içinse 1 Temmuz 2025 itibarıyla TTB takılması şart olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt istasyonu işleten mükellefler ile taşıt sahiplerinin UTTS kapsamındaki cihaz ve donanım kurulumlarını, resmi internet sitesi üzerinden başvuru ve kayıt işlemlerini tamamlayarak en geç 30 Nisan’a kadar gerçekleştirmeleri gerektiğini vurguladı.

UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarında, taşıt plakası bilgileri yeni nesil ödeme sistemlerine otomatik olarak iletilecek. Başkanlık, hak kaybı yaşanmaması için yükümlülerin belirlenen süre ve düzenlemelere titizlikle uymalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıntılı bilgilere "utts.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği hatırlatıldı.