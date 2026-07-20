Proje, Los Angeles'ın köklü restoranlarından Canter's Deli'nin dördüncü kuşak temsilcisi Alex Canter tarafından geliştiriliyor. Yeni konseptte sürücüler yalnızca yakıt almayacak; taze kahve, özel üretim matcha, yerel pastanelerden günlük hamur işleri, gurme atıştırmalıklar ve el yapımı dondurma gibi ürünlere de ulaşabilecek. Ayrıca mobil uygulama üzerinden sipariş verme ve sadakat programı gibi dijital hizmetler de sunulacak.

GELENEKSEL İSTASYON DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Maggie's Refuel için yeni bir bina inşa edilmeyecek. Beverly Hills'teki mevcut bir akaryakıt istasyonu dönüştürülerek lüks konsepte uygun hale getirilecek. Projede elektrikli araçlar için hızlı şarj üniteleri de yer alacak. Şirket, Japonya'daki modern market kültürü ile İtalya'daki otoyol dinlenme tesislerinden ilham aldığını belirtiyor.

Girişim, Matchstick Ventures, Mucker Capital ve Everywhere Ventures'ın da aralarında bulunduğu yatırımcılardan 2 milyon dolar başlangıç yatırımı aldı.

BATI KIYISINA YAYILMASI HEDEFLENİYOR

İlk Maggie's Refuel istasyonunun 2027 yılında Kaliforniya'nın Beverly Hills bölgesinde hizmete açılması planlanıyor. Şirket, ilk şubenin ardından konsepti önce Los Angeles'ın farklı bölgelerine, daha sonra ABD'nin batı kıyısındaki diğer büyük şehirlere taşımayı hedefliyor. Maggie's Refuel, akaryakıt istasyonlarını yalnızca yakıt alınan noktalar olmaktan çıkarıp insanların vakit geçirmek isteyeceği yaşam alanlarına dönüştürmeyi amaçlıyor.