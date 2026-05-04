İstanbul Başakşehir’deki akaryakıt istasyonunda 2 grup tekmeli yumruklu birbirine girdi. Kavga cep telefonu kamerasına da yansıdı. Dün akşam saatlerinde Başak Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen grubun tekme ve yumruklu kavgası dakikalarca sürdü. Akaryakıt istasyonu çalışanları ve çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

