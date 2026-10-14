Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere köyünde geçtiğimiz Pazar günü saat 18.00 sıralarında film sahnelerini aratmayan silahlı bir saldırı gerçekleşti. Yüzlerini motosiklet kaskıyla gizleyen 2 şüpheli, köyde bulunan akaryakıt istasyonunun önüne geldi. YAZIHANEYE GİRİP TETİĞE BASTI Motosikletten inen şüphelilerden biri, içerisinde 2 kişinin bulunduğu akaryakıt istasyonu yazıhanesine girerek elindeki tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırı esnasında bacağına isabet eden kurşunla yaralanan istasyon sahibi L.K. kanlar içinde kalırken, kasklı saldırgan dükkandan çıkıp kendisini bekleyen suç ortağının motosikletine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen acil sağlık personeli, yaralı istasyon sahibi L.K.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan L.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. JANDARMA KAÇIŞ YOLUNDA YAKALADI, DEHŞET ANI KAMERADA Olayın ardından kaçan şüphelilerin peşine düşen jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye incelemeye aldı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu 2 şüpheli, Haymana köyü yakınlarında düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, kan donduran saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, başında kask olan şüphelinin kapıyı açıp içeri adım atar atmaz tabancasını ateşlediği ve ardından hızla dışarı kaçtığı net bir şekilde görüldü.

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