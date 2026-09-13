Fransa’da yükselen akaryakıt fiyatları nedeniyle bazı sürücüler yakıt masrafını düşürmek amacıyla araçlarında kanola yağı kullanmaya başladı.

Küresel piyasalardaki petrol fiyatı artışlarının etkisiyle Fransa’da SP95-E10 benzinin litresi yaklaşık 2,12 Euro’ya, motorinin litre fiyatı ise bazı istasyonlarda 2,50 Euro’ya kadar yükseldi. Bu durum ülkede hayat pahalılığı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Kanola yağı kullanan bir sürücü, litre başına en az 70 cent tasarruf sağladığını ifade ederken, bu yöntemin uygunluğunun araç ve motor tipine göre değişebileceği belirtildi. Sürücülerin araç depolarına yağ doldurduğu anlar da görüntülere yansıdı.