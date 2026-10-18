Akaryakıt istasyonlarında yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla hayata geçirilen düzenlemede, tek ve çift rakamla biten plakalar için farklı günler belirlendi. Uygulamayla birlikte araçların satın alabileceği yakıt miktarına da sınırlama getirildi.

PLAKANIN SON RAKAMINA GÖRE YAKIT SATIŞI

Bali Eyalet Yönetimi ile devlet petrol şirketi Pertamina Patra Niaga tarafından başlatılan uygulama kapsamında, araçların plakalarının son rakamına göre yakıt almasına izin verildi.

Açıklanan takvime göre plakasının son rakamı tek sayı olan araçlar 17 Ekim'de, çift sayı olan araçlar ise 18 Ekim'de yakıt alabildi. 19 Ekim'de ise uygulamanın sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonraki süreçte nasıl devam edileceğine karar verilmesi planlanıyor.

Yetkililer, uygulamanın akaryakıt istasyonlarında oluşan uzun kuyrukları azaltmayı ve mevcut yakıt stoklarının daha düzenli dağıtılmasını sağlamayı amaçladığını belirtti. Denetimlerin polis ve güvenlik güçlerinin desteğiyle yürütüleceği açıklandı.

ARAÇLARA LİTRE SINIRI GETİRİLDİ

Düzenleme kapsamında araçların satın alabileceği akaryakıt miktarı da sınırlandırıldı. Dört tekerlekli araçların en fazla 20 litre, motosikletlerin ise 3 litre yakıt almasına izin verildi.

Bali'de yaşanan akaryakıt sıkıntısının nedenlerinden birinin, 18 milyon litre yakıt taşıyan geminin limana gecikmeli ulaşması olduğu belirtildi.

Akaryakıt istasyonlarındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla Denpasar'da 42, Badung'da ise 24 olmak üzere toplam 66 istasyonda 24 saat hizmet verilmeye başlandı.

Pertamina yetkilileri, Bali'deki terminallerde yaklaşık 48 milyon litre akaryakıt bulunduğunu ve mevcut stokların 14 ila 15 günlük ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde olduğunu bildirdi.