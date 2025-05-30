Sisteme dahil olmayan taşıtlar için düzenlenen belgeler, vergi açısından geçerli sayılmayacak. Taşıt sahipleri ve işletmeler, hak kaybı yaşamamak adına belirlenen tarihlerden önce başvuru ve kayıt işlemlerini tamamlaması büyük önem talıyor

2 HAZİRAN'DAN İTİBAREN UTTS İLE SATIŞ BAŞLIYOR

PÜİS’in yaptığı açıklamada, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran’a kadar gerekli kayıt işlemlerini tamamlamaları gerektiği vurgulandı. İstasyonlara taşıt tanıma okuyucu cihazı ve tabanca iletişim modüllerinin takılması, yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarla iletişimin sağlanması ve UTTS üzerinden akaryakıt satışına başlanması gerekiyor.

VERGİ GEÇERLİLİĞİ İÇİN BAŞVURU ŞART

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTs üzerinden düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları açısından geçersiz sayılacak.

Taşıt sahiplerinin, vergi uygulamalarıyla ilgili hak kayıplarını önlemek için 2 Haziran’a kadar gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini tamamlamaları ve 30 Haziran’a kadar TTB cihazlarını taktırmaları gerekiyor.

FARKLI YAKIT TÜRLERİNDE TBB ZORUNLULUĞU

Kanun kapsamında yer almayan taşıtlar için ise, UTTs sistemi 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Ayrıca, benzin ya da motorin dışında bir yakıt türüyle çalışan taşıtların depolarına 31 Aralık’a kadar TTB taktırılması zorunlu olacak.

-PÜİS Başkanı Okumuş’tan Uyarı

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, dış satışlarla ilgili yapılan düzenlemeyi değerlendirdi ve bayileri uyararak, "Dış satışlara sınırlama getiren ve 1 Ocak’ta yürürlüğe giren düzenleme, vatandaşlarımızı da doğrudan ilgilendiriyor. Eskiden dökme yakıt kullanan araçların çoğunluğu artık istasyonlardan yakıt almak zorunda. Aksi takdirde bu yakıtların bedellerini gider olarak kullanamayacaklar. Meslektaşlarımın, nihai tüketici olan vatandaşları bilgilendirmeleri büyük önem taşıyor. Bu şekilde vatandaşlarımız mağduriyet yaşamaz" dedi.