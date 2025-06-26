İngiltere merkezli enerji şirketi BP’nin hisseleri, Shell’in olası satın alma girişimine dair çıkan haberlerle çarşamba günü sert bir yükseliş yaşadı. Wall Street Journal’ın gündeme getirdiği iddialar, yatırımcıların heyecanlanmasına neden oldu. Ancak kısa bir süre sonra Shell cephesinden gelen “böyle bir planımız yok” açıklaması, hisse değerindeki yükselişi tersine çevirdi.

Bloomberg de daha önce, Shell’in Mayıs ayında BP’yi satın alma ihtimalini masaya yatırdığını aktarmıştı. Wall Street Journal, bu olası anlaşmanın “bir neslin en büyük petrol anlaşması” olabileceğine dikkat çekmişti.

BP ÜZERİNDEKİ BASKILAR ARTIYOR

BP, son dönemlerde yenilenebilir enerjiye geçiş stratejileri, üst yönetimdeki değişiklikler ve bazı operasyonel sorunlar nedeniyle yatırımcıların odak noktasında bulunuyor. Şirketin artan finansal yükümlülükleri ise potansiyel alıcılar açısından ciddi bir risk teşkil ediyor. RBC Capital Markets analistleri, bu yükümlülükleri “zehirli kadeh” olarak nitelendirerek, yatırımcıların BP’ye temkinli yaklaşmaları gerektiğini belirtti.

TARİHİ BİRLEŞME GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Shell veya başka bir enerji devinin BP’yi satın alma ihtimali, piyasada büyük yankı uyandırdı. Bu ihtimal, heyecan kadar endişe de yaratıyor. Uzmanlar, gerçekleşmesi durumunda bu birleşmenin, Donald Trump döneminden bu yana ABD’deki en büyük birleşme ve satın alma işlemlerinden biri olacağını belirtiyor.