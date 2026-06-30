Döviz kuru, Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri, Türkiye'deki akaryakıt pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz grubunda 52 kuruşluk bir indirim öngörülüyor.

Benzin ve motorin gruplarında ise henüz yeni bir fiyat değişikliği sinyali bulunmuyor.

30 HAZİRAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye'nin üç büyük şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de 30 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şu şekildedir:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da fiyatlar Avrupa ve Anadolu yakası olmak üzere dağıtım maliyetlerine bağlı olarak küçük değişiklikler göstermektedir:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.29 TL

Motorin: 64.57 TL

LPG: 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.11 TL

Motorin: 64.39 TL

LPG: 31.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara'da 30 Haziran itibarıyla pompa fiyatları şu şekilde listeleniyor:

Benzin litre fiyatı: 63.23 TL

Motorin litre fiyatı: 65.64 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir genelindeki istasyonlarda geçerli olan güncel litre fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 63.50 TL

Motorin litre fiyatı: 65.92 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, Gümrüksüz Rafineri Fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri Satış Fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanmasında ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru takip edilerek gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı netleştiriliyor.