Son yapılan fiyat güncellemelerine göre, otogazın litre fiyatında 1,1 TL'lik bir indirim yapıldı. Bu indirim, 5 Haziran 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere, gece yarısından itibaren istasyonların tabelalarına yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki benzin, motorin ve otogaz fiyatları güncellendi. İşte, 5 Haziran itibarıyla akaryakıt fiyatları:

-İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 46,90 TL/LT

Motorin: 46,20 TL/LT

Otogaz: 25,09 TL/LT

-İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 46,75 TL/LT

Motorin: 46,08 TL/LT

Otogaz: 24,49 TL/LT

-Ankara

Benzin: 47,58 TL/LT

Motorin: 47,08 TL/LT

Otogaz: 24,99 TL/LT

-İzmir

Benzin: 47,91 TL/LT

Motorin: 47,40 TL/LT

Otogaz: 24,94 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle sık sık değişiyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanma süreci ise şu şekilde işlemektedir:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak belirlenir.

Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına, ÖTV ve EPDK payı eklenir. KDV hariç bu fiyat, rafineri satış fiyatını oluşturur.

Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile nihai pompa fiyatı tüketiciye yansır.

Bu hesaplama yöntemi, brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak sık sık fiyat güncellemelerine neden olur. Bu da akaryakıt fiyatlarının her an değişebileceği anlamına gelir.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DALGALANMA DEVAM EDİYOR

Döviz kurlarındaki ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Bu nedenle sürücüler, her gün yeni fiyat güncellemelerini takip etmek zorunda kalıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler, özellikle sürücülerin bütçeleri üzerinde etkili olmaya devam ederken, fiyatların ne zaman yeniden artacağı veya düşeceği ise belirsizliğini koruyor.