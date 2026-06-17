Küresel enerji piyasalarında yaşanan arz yönlü rahatlama ve Brent petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketlilik, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Uluslararası piyasalardaki düşüş trendine bağlı olarak, motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir fiyat düzenlemesine gidildi.

İKİ GÜNLÜK TOPLAM İNDİRİM 1 LİRA 57 KURUŞA ULAŞTI

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin grubunda dün gerçekleştirilen 1 lira 17 kuruşluk indirimin ardından, bugün itibarıyla 40 kuruşluk yeni bir indirim daha uygulamaya konuldu.

Böylece motorin fiyatlarında iki gün içinde kaydedilen toplam düşüş miktarı 1 lira 57 kuruş seviyesine yükseldi.

Yapılan bu indirimlere karşın, benzin ve LPG (otogaz) fiyat grubunda herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Fiyat düşüşünün arka planında, uluslararası enerji koridorlarındaki diplomatik gelişmelerin etkisi öne çıkıyor.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açılmasına yönelik yürütülen diplomatik temaslar, küresel petrol arzına ilişkin piyasa endişelerini önemli ölçüde hafifletti. Bu durum, Brent petrolün varil fiyatı üzerinde baskı oluşturarak akaryakıt ürünlerinin ham madde maliyetlerinin gerilemesini sağladı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI