Ortadoğu'da devam eden barış görüşmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşında ilerleme sağlanabileceğine yönelik beklentiler, petrol piyasalarında düşüşe neden oldu. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 1 dolardan fazla değer kaybetti.

Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 07.15 itibarıyla yüzde 1,23 düşüş göstererek 91,45 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,2 azalarak 85,49 dolara indi.

BENZİNE 3,40 TL İNDİRİM YAPILDI

Uluslararası ürün fiyatlarındaki gerileme, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzinin litre fiyatında ortalama 3,40 TL indirim uygulanırken yeni fiyatlar bugünden itibaren akaryakıt istasyonlarındaki pompalara yansıdı.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.

OPEC'İN PETROL ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Petrol piyasalarındaki gelişmelerde OPEC'in üretim verileri de dikkat çekti. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ekim ayında bir önceki aya kıyasla 1 milyon 965 bin varil arttı.

Böylece örgütün günlük petrol üretimi 27 milyon 164 bin varile ulaştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin indiriminin ardından İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bazı illerde geçerli olan ortalama akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 71,20 TL

Motorin: 95,20 TL

LPG: 50,70 TL

Ankara

Benzin: 72,20 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 50,79 TL

İzmir

Benzin: 72,40 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 50,70 TL

Adana

Benzin: 73,00 TL

Motorin: 97,20 TL

LPG: 51,11 TL

Bitlis

Benzin: 73,80 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 51,41 TL