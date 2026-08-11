Döviz kurundaki hareketlilik, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 11 Ağustos itibarıyla benzinin litre fiyatında toplam 2,08 TL artış gerçekleşti.

Uygulamada olan eşel mobil sistemi kapsamında artışın 1,56 TL'si doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılırken, geriye kalan tutar ÖTV ayarlamasıyla dengelendi. Fiyat artışının ardından benzinin litre fiyatı bazı illerde 72 TL seviyesini aştı.

11 AĞUSTOS 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yapılan son ayarlamanın ardından üç büyükşehirde geçerli olan güncel benzin, motorin ve otogaz (LPG) litre fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 69,92 TL

Motorin: 80,07 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 69,77 TL

Motorin: 79,93 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara:

Benzin: 70,89 TL

Motorin: 81,19 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir:

Benzin: 71,17 TL

Motorin: 81,46 TL

LPG: 33,79 TL

Akaryakıt pompa fiyatları; dağıtım şirketi, bayi ve coğrafi nakliye maliyetlerine bağlı olarak iller ve ilçeler arasında küçük değişiklikler gösterebilmektedir.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı, vergiler, dağıtım şirketi marjı ve bayi payının toplamıyla hesaplanmaktadır.

Hesaplama sürecinde ilk olarak Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar/TL kuru takip edilerek gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir.

Bu tutara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturulur. Dağıtım şirketleri, rafineriden aldıkları ürüne taşıma maliyetleri ve kendi kâr marjlarını ekleyerek depolara ulaştırır.

Son aşamada ise bayilerin nakliye ve işletme giderleri ile Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirlenir. Rekabet ve lokasyon farkları nedeniyle akaryakıt istasyonları arasında küçük oranlarda fiyat farklılıkları yaşanabilmektedir.