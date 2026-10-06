Küresel piyasalarda brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda litre başına 4,95 liralık indirim yapıldı. Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.

BENZİN İLE MOTORİN ARASINDAKİ FİYAT FARKI GERİLEDİ

Geçtiğimiz haftalarda artış gösteren ve 17 Eylül’de 20 TL seviyesine kadar ulaşan benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı, motorine yapılan son indirimle birlikte 5 TL’ye düştü.

Benzinde ve LPG (otogaz) grubunda ise mevcut fiyat düzeni korundu.

ŞEHİR ŞEHİR GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Yapılan indirimin ardından Türkiye’nin büyükşehirlerındaki pompa fiyatları şu şekilde şekillendi:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 84,70 TL

Motorin: 90,20 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 84,50 TL

Motorin: 90,00 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara

Benzin: 85,70 TL

Motorin: 91,30 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir

Benzin: 85,90 TL

Motorin: 91,50 TL

LPG: 41,20 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt pompa fiyatları; Akdeniz piyasasındaki günlük ürün fiyatları ile Dolar/TL kurundaki değişimler esas alınarak hesaplanan rafineri satış fiyatına, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV) ile dağıtım şirketi ve bayi kâr marjlarının eklenmesiyle belirleniyor.

İllere ve dağıtım firmalarına göre nakliye maliyetlerinden kaynaklı küçük farklılıklar gösteren nihai fiyatlar, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak anlık olarak güncelleniyor.